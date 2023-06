Julia Jäkel hatte Glück im Unglück

Die ehemalige Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel sucht im Internet nach ihrem unbekannten Retter. Der Radfahrer hat wohl bei einem Brand ihres Oldtimers Schlimmeres verhindert.

Im sozialen Netzwerk LinkedIn schrieb Jäkel: "Ich war heute mit meinem so schönen alten Saab Cabrio, gute 30 Jahre alt, an der Alster unterwegs und mir ist, man glaubt es nicht, das Auto komplett abgebrannt." Plötzlich seien hohe Flammen aus dem Motor geschlagen, "es tat einen großen Knall, das Feuer breitete sich rasant aus". Sie sei aus dem Auto gesprungen und habe die Feuerwehr gerufen. "So etwas habe ich noch nie erlebt." Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Ein Radfahrer hatte sie zuvor an einer roten Ampel gewarnt: aus ihrem Auto laufe Benzin, sie müsse unbedingt sofort rechts ranfahren und das Auto abstellen. "Erst dachte ich: Was will er? Dann merkte ich: Das war ernst. Ich stand noch an der Ampel, wollte gerade rechts ranfahren - da schlugen schon die Flammen aus dem Motor", schreibt sie weiter. Nun möchte sie sich bei dem unbekannten Radfahrer bedanken und sucht Menschen, die ihn vielleicht kennen.