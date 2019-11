"OK Boomer"

© Screenshot Youtube OK Boomer: Mit diesem Meme zieht die Generation Z über die Älteren her

Ältere Menschen tun die Kritik von Jüngeren gern leichtfertig ab - jetzt drehen Junge den Spieß um. Mit "OK, Boomer" würgen viele Unter-40-Jährige in Sozialen Medien Wortmeldungen aus der Generation ihrer Eltern kühl ab. "Schon klar, Opa" oder "Lass gut sein, Alter" wären wohl deutschen Übersetzungen für die momentan berühmteste Parole im Streit zwischen den Generationen, zwischen in den 80ern und 90ern geborenen Millennials und deren Eltern, den Baby-Boomern der Nachkriegsjahrzehnte.