Tritt selbst als Testimonial auf: Chefredakteur Florian Harms

T-Online "Informationen"

T-Online "Fakten"

Mit 48 Millionen Unique Usern ist T-Online laut Agof bereits das reichweitenstärkste deutsche News-Portal. Daran soll sich auch nichts ändern. So will T-Online weiterhin alle Menschen ansprechen - unabhängig von Alter, Region und Milieu.Doch Masse allein reicht dem Ströer-Portal nicht mehr. Die von Dog Ear Films entwickelte Markenkampagne und vor allem der neue Claim sollen T-Online in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt verstärkt als Nachrichtenangebot positionieren, das für seriöse, vertrauenswürdige Informationen steht.In Zeiten, in denen Fake News und Verschwörungstheorien die Runde machen, sieht man hier offenbar eine Marktlücke. "Trotz der Medienvielfalt haben immer mehr Menschen hierzulande ein wachsendes Bedürfnis nach fundierten Informationen", sagt T-Online-Chefredakteur Florian Harms. "Wir sehen unsere journalistische Aufgabe darin, die Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr mit vertrauenswürdigen Nachrichten zu versorgen und die Ereignisse in Deutschland und der Welt unvoreingenommen einzuordnen", so Harms weiter.Dieser Anspruch wird auch in der Kampagne aufgegriffen. So sind die Anzeigenmotive mit Headlines wie "Fakten von Meinungen trennen", "Alle Informationen liefern. Kostenlos", und "Wir sind bei euch" überschrieben. Auf diese Weise will Harms den Lesern die journalistischen Prinzipien von T-Online näher bringen. "Wir trennen klar zwischen Berichten und Meinungen, beleuchten die verschiedenen Facetten von Nachrichten, gehen transparent mit Quellen um und schränken den Zugang nicht durch Paywalls ein. So demokratisieren wir den Zugang zu hochwertiger Publizistik", verspricht der ehemalige Spiegel-Online-Chefredakteur.Damit die Botschaft auch gehört wird, nimmt T-Online ordentlich Werbegeld in die Hand. Neben Außenwerbemaßnahmen - hier kommen digitale Werbeflächen von Mutterkonzern Ströer zum Einsatz - wurden im Mediaplan auch Onlinemedien sowie die Kanäle Print und TV berücksichtigt.Der Markenclaim ist nicht das einzige Element des Markenauftritts, das verändert wurde. Auch am Logo wurde Hand angelegt. So verzichtet T-Online bei seinem Schriftzug ab sofort auf den Zusatz ".de". Damit wolle man unterstreichen, dass T-Online seine Inhalte eben nicht nur im Internet, sondern auf anderen Kanälen wie den digitalen Screens von Ströer im öffentlichen Raum verbreite. mas