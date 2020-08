"League of Legends" gehört zu den beliebtesten E-Sports-Games der Welt. Schätzungen zufolge spielten 2019 rund 80 Millionen Menschen mindestens einmal im Monat das von Riot Games entwickelte Computerspiel. Das Weltmeisterschaftsfinale verfolgten im vergangenen Jahr im Schnitt fast 22 Millionen Zuschauer.Bei Spotify gibt es bereits einen offiziellen Soundtrack von "League of Legends" mit 4,8 Millionen Hörern pro Monat. Im Zuge der Partnerschaft mit Riot Games hat der Musikdienst nun einen eigenen League-of-Legends-Hub eingerichtet, in dem alle Inhalte zu dem Game gebündelt werden. Dort gibt es neben dem Soundtrack auch von der Community inspirierte Playlists sowie die die "Road to Worlds 2020"-Playlist.Außerdem arbeiten die Partner an mehreren neuen Podcasts. Den Anfang macht das Format "Untold Stories: Top Moments from Worlds". Der neun Episoden umfassende Podcast erscheint im Vorfeld der 10. League of Legends Weltmeisterschaft, die in diesem Herbst statt findet. Der Podcast bietet unter anderem Features über die Top-Spieler, Interviews sowie Soundeffekte und Hymnen aus dem Spiel.Bei dem "World Anthem Takeover" auf Spotify können die Fans außerdem an der Entstehung der neuen Worlds-Hymne teilhaben, die während der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft präsentiert und zusammen mit einem neuen Musikvideo veröffentlicht wird. In den vergangenen Jahren hat Riot Games für die League-of-Legend-Hymne bereits mit bekannten Künstlern wie Imagine Dragons, The Glitch Mob und Against the Current zusammengearbeitet. dh