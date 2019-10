Offiziell bedankt sich der Verlag bei Bönisch für ihren "leidenschaftlichen Einsatz". Stefan Hilscher, Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags: "Julia Bönisch hat maßgeblich dazu beigetragen, die Süddeutsche Zeitung zum führenden Nachrichtenangebot im deutschsprachigen Internet zu machen. Mit ihrer Freude am Qualitätsjournalismus und ihrer Expertise im innovativen Redaktionsmanagement hat sie wesentliche Leitplanken für unsere kommende Entwicklung gesetzt, unser Haus in den vergangenen Jahren geprägt und damit zu unserem Erfolg entscheidend beigetragen. Den erfolgreich eingeschlagenen Weg werden wir fortsetzen. Wir danken ihr für ihre hervorragende Arbeit."

Kurt Kister und Wolfgang Krach fühlten sich offenbar vor den Kopf gestoßen, intern war die Rede von einem Vertrauensbruch. Nachdem ein Schlichtungsversuch von Konzernchef Christian Wegner gescheitert war, war die Trennung von Bönisch nur noch eine Frage der Zeit.Offiziell bedankt sich der Verlag bei Bönisch für ihren "leidenschaftlichen Einsatz". Stefan Hilscher, Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags: "Julia Bönisch hat maßgeblich dazu beigetragen, die Süddeutsche Zeitung zum führenden Nachrichtenangebot im deutschsprachigen Internet zu machen. Mit ihrer Freude am Qualitätsjournalismus und ihrer Expertise im innovativen Redaktionsmanagement hat sie wesentliche Leitplanken für unsere kommende Entwicklung gesetzt, unser Haus in den vergangenen Jahren geprägt und damit zu unserem Erfolg entscheidend beigetragen. Den erfolgreich eingeschlagenen Weg werden wir fortsetzen. Wir danken ihr für ihre hervorragende Arbeit."



Julia Bönisch lässt sich folgendermaßen zitieren: "Ich bedanke mich bei dem Verlag und vor allem bei meinem Team für die gute Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam viel erreicht, und darauf bin ich stolz. Doch jetzt trennen sich unsere Wege. Manchmal braucht man den Mut zu Veränderungen."



Bönisch war seit 2007 für die Süddeutsche Zeitung tätig, unter anderem als Ressortleiterin und Chefin vom Dienst von SZ.de. Ende 2016 wurde sie zur Chefredakteurin von SZ.de berufen, im Mai vorigen Jahres wurde sie zudem Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung.

Medienberichten zufolge waren die Fronten zwischen Bönisch und den übrigen Mitgliedern der Chefredaktion zuletzt völlig verhärtet. Schon vor etwa einem Monat hatte Kai-Hinrich Renner in seiner Kolumne berichtet, dass die Chefin von SZ.de schon seit acht Wochen nicht mehr in der Redaktion gewesen sei. Ihre Aufgaben hatten zu diesem Zeitpunkt bereits andere Redakteure kommissarisch übernommen. Nun geht Bönisch auch offiziell. Iris Mayer und Ulrich Schäfer, die Nachrichtenchefs von Süddeutsche Zeitung und SZ.de, übernehmen kommissarisch die Redaktionsleitung von SZ.de.Bönisch hatte sich mit ihren männlichen Kollegen in der Chefredaktion völlig überworfen. In einem Gastbeitrag für das Fachmagazin Journalist hatte Bönisch im Frühjahr geschrieben, die Aufgabe von Redaktionsleitern sei es heutzutage nicht mehr, "wuchtige Texte" zu schreiben. Redaktionelle Führungskräfte sollten sich vielmehr als