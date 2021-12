Die Firma heißt "PUB – Public Value Technologies" und wird mit 80 Mitarbeitern ihren Sitz in München haben. Der Rundfunkrat beim BR stimmte dem Vorhaben am Donnerstag zu, SWR-Gremien hatten bereits davor Ja gesagt. Das Ganze steht nun noch unter dem Vorbehalt, dass der BR-Verwaltungsrat zustimmt.