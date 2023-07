IMAGO / BeckerBredel

Das Funkhaus des Saarländischen Rundfunks

Die saarländische Regierung will per Gesetz mehr Staatsferne zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk verankern und die Vergütung von Topjobs beim Saarländischen Rundfunk (SR) begrenzen. Um die "Akzeptanz des Rundfunkbeitrages in der Bevölkerung zu stärken", halte es die SPD-geführte Landesregierung für geboten, auch ein Signal bei den Gehaltsstrukturen des Führungspersonals im ARD-Sender zu setzen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Als Maßstab wurde für Neuverträge die Richterbesoldung im öffentlichen Dienst angeführt und ein Brutto-Wert von etwa 180.000 Euro im Jahr genannt. Es handelt sich zugleich nicht um einen unumstößlichen Gehaltsdeckel. Es sind laut Gesetzentwurf Abweichungen möglich. "Als Grund kommt insbesondere die Gewinnung einer Fachkraft in Betracht, wenn die Gewinnung ohne die Überschreitung der Obergrenze nicht möglich und die Gewinnung für die Anstalt außerordentlich wichtig ist." Auch Abweichungen bei Sozialleistungen oder Altersversorgung wurden aufgeführt.





Über die Pläne der Landesregierung hatte zuerst die "Saarbrücker Zeitung" berichtet. Die Novellierung des Mediengesetzes im Saarland hat bundesweit Aufmerksamkeit bekommen. Die Debatte um die Höhe von Topjobs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte auch ausgelöst durch die Krise beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zu Vetternwirtschaftsvorwürfen und umstrittenen Boni-Zahlungen an Fahrt aufgenommen. So spielte etwa kürzlich bei der Wahl der RBB-Intendantin ein Gehaltskorridor, der unter der bisherigen Vergütung liegt, im Bewerbungsverfahren eine wichtige Rolle.



Die SPD-Landesregierung im Saarland will außerdem mit dem SR-Gesetz laut Mitteilung dies erreichen: "Bundesweit einmalig für eine ARD-Anstalt ist, dass der Rundfunkrat künftig ausschließlich von gesellschaftlichen Gruppen getragen wird – die bisherigen Vertreter der sogenannten "Staatsbank" – also Vertreter der Regierung oder des Parlaments – sollen dem Gremium gar nicht mehr (Regierung) oder nur noch beratend (Parlament) angehören."

