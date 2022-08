© IMAGO / Hanno Bode Gibt es bei der NDR-Politik-Berichterstattung eine Art Filter durch die Vorgesetzten?

Der NDR-Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein will in einer Sondersitzung über Vorwürfe im Zusammenhang mit der Politik-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders beraten. Die Vorsitzende des unabhängigen Kontrollgremiums für die Programmarbeit, Laura Pooth, teilte am Freitag mit: "Wir werden uns kurzfristig am Montag mit den in der Berichterstattung erhobenen Vorwürfen befassen." Die Verantwortlichen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Schleswig-Holstein hätten alle notwendigen Informationen und Auskünfte zugesagt. Es gehe nun um objektive, unabhängige Aufklärung.