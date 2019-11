© Mark Roussel James Poniewozik ist Fernsehkritiker der New York Times

James Poniewozik ist der Fernsehkritiker der New York Times. In seinem neuen Buch "Audience of One" beschreibt Poniewozik, wie Donald Trumps TV-Karriere seinen Aufstieg erklärt, und untersucht den Zusammenhang zwischen Politik und Fernsehen in den USA.