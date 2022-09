In der Kategorie Produktinnovation wurde die Rheinische Post für ihr Projekt "#Humbug - Die Rheinische Post widerlegt Verschwörungstheorien auf TikTok" ausgezeichnet. Die Redaktion geht mit dem Format aktiv gegen die Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien vor und setzt dabei bewusst auf einen bei jungen Menschen beliebten Kanal. Mit den kurzen und unterhaltsamen Videos erreicht die Rheinische Post mittlerweile 10.000 Follower, einzelne Beiträge haben bis zu eine Million Views erzielt.



Das "Werbelokal" der Tageszeitung ist ein Buchungstool, mit dem Werbekunden in nur vier Schritten eigenständig Anzeigen auf Mopo.de schalten können. Das Angebot richtet sich in erster Linie an kleine und mittelständische Kunden wie zum Beispiel Einzelhändler, die sich bislang nicht an das Thema Onlinewerbung herangetraut haben und

"Für unsere Kernaufgabe - die Transformation unseres Geschäftsmodells ins Digitale - ist der Nova-Award das Playbook der Branche", betonte

Wir schreiben jedes Jahr ein neues Kapitel, zeigen innovative Kraft und lernen voneinander. Die Preisträgerinnen und Preisträger des sechsten Nova-Jahres sind beste Beispiele für skalierbare, innovative Produkt- und Geschäftsideen, die wirtschaftlichen Erfolg versprechen und gesellschaftliche Verantwortung zeigen."



Preiträger in der Kategorieist die Hamburger Morgenpost mit ihrem "Mopo Werbelokal".eröffnet diesen eine lokale Alternative zu den Plattformen der großen US-Techriesen.In der Kategorieging der Preis an die Logistiktochter der Funke Mediengruppe. Der "Heimatladen Niederrhein" bietet regionale Lebensmittel von Erzeugern aus der Region und beliefert auch Menschen in der Stadt mit frischen Produkten von Bauernhöfen aus der Region Niederrhein. Funke Logistik betreibt nicht nur das Portal Heimatladen-Niedrhein.de , sondern kümmert sich auch um die Kommissionierung und die Belieferung der Endkunden.Jury-Vorsitzender und Chefredakteur der Dortmunder Ruhr-Nachrichten In seiner Laudatio: "