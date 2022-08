Das Schwelgen in Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte hat in der Popkultur derzeit eine Hochphase. Während die Netflix-Serie "Stranger Things", wittert nun auch ein einstiges Kultprodukt aus dem Printsektor seine Chance, die Nostalgiewelle für sich zu nutzen: Ende August kehrt das Yps-Magazin nach mehreren Comeback-Versuchen erneut in den Handel zurück.