"Sat.1 feiert das Fernsehen. Sat.1 feiert die Sat.1-Kult-Show-Wochen. Sat.1 feiert vier legendäre Show-Klassiker", teilte der Privatsender am Freitag mit. "In einer vierwöchigen Event-Programmierung" bringe man die Shows - leicht modernisiert - im Winter 2022/23 als Primetime-Shows zurück ins TV, wobei "Herzblatt" als "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" fungiert.



"In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen", ließ sich Sat.1-Chef Daniel Rosemann zitieren. Bei "Jeopardy!", "Die Pyramide", "Die Gong Show" oder "Dating Game" könnten Zuschauerinnen und Zuschauer mitraten, mitfiebern, mitlachen und mitflirten.Das aus den USA stammende "Gefahr!"-Quiz namens "Jeopardy" wurde in Deutschland vor allem mit Frank Elstner bei RTL in den 90ern bekannt, auch wenn es noch spätere Versuche damit gab.