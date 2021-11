Bauer regt Mega-Bündnis im Vertrieb an – und will wohl in den VDZ zurück

© Ole Bader / VDZ VDZ-Talk (v.r.): Ingo Klinge (Bauer), Bianca Pohlmann (Funke), Christian Nienhaus (Springer) und Philipp Welte (Burda)

Wann kommt die nächste große Verlagsallianz? Wer das Spitzenpanel auf dem VDZ Publishers‘ Summit verfolgte, konnte zu dem Schluss kommen: eher früher als später. So regt Bauer ein neues spektakuläres Bündnis an – und will wohl in den Verband zurückkehren.