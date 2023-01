© RTL Deutschland Nina Gerhardt ist neue CEO von RTL Radio Deutschland

Stephan Schmitter hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere bei RTL Deutschland hingelegt. Im Zuge der Neuorganisation von RTL übernahm der langjährige Chef von RTL Radio Deutschland zunächst zusätzlich die Verantwortung für alle journalistischen Inhalte der Mediengruppe, im November stieg er als Geschäftsführer Programm schließlich in die oberste Leitungsebene von RTL auf. Nun gibt er die Verantwortung für RTL Radio an seine bisherige Co-Geschäftsführerin Nina Gerhardt ab.