2021 konnten nach dem Horrorjahr 2020 viele Zeitschriften wieder mehr Anzeigen verkaufen

Der Printmarkt erweist sich in der Corona-Pandemie bislang als erstaunlich robust. Laut Nielsen lag die Gattung im vergangenen Jahr mit 1,4 Prozent im Plus. Bei den Zeitschriften stechen zwei Titel in der Jahresbilanz auf Grundlage der Nielsen-Zahlen besonders heraus: Eine Wochenzeitung und eine Programm-Zeitschrift.