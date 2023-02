© IMAGO / Schüler Patrick Esume und Björn Werner (v.l.)

Die Football-Experten Patrick Esume und Björn Werner verhandeln über einen Wechsel als TV-Kommentatoren zur RTL-Gruppe. "Wir wissen selber nicht, wo diese Verhandlungen am Ende des Tages enden werden", sagte Werner im gemeinsamen Podcast "Football Bromance". Der frühere NFL-Profi sieht sich an einem Punkt in seinem Leben, an dem er das machen möchte, woran er glaube und was ihm Spaß mache.