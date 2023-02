IMAGO / Schüler

Patrick Esume und Björn Werner (v.l.)

Die Football-Experten Patrick Esume und Björn Werner verhandeln über einen Wechsel als TV-Kommentatoren zur RTL-Gruppe. "Wir wissen selber nicht, wo diese Verhandlungen am Ende des Tages enden werden", sagte Werner im gemeinsamen Podcast "Football Bromance". Der frühere NFL-Profi sieht sich an einem Punkt in seinem Leben, an dem er das machen möchte, woran er glaube und was ihm Spaß mache.

Teilen

Nach dem Auslaufen des Vertrags von Pro Sieben Sat 1 für Übertragungen der NFL-Spiele im deutschen Fernsehen sind Werner und Esume derzeit ohne TV-Job. In den Verhandlungen gebe es allerdings ein paar Parameter, die wichtig seien, betonte Esume, der auch Commissioner in der Europa-Liga EFL ist. "Alle denken wahrscheinlich nur, es geht ums Geld."