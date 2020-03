© Foto: Newsletter und Fachmedien sind die Haupt-Informationsquellen für Digitalentscheider

News to Use: Wie genau informieren sich Vorstände und Geschäftsführer aus der digitalen Wirtschaft, um im Job auf dem Laufenden zu bleiben? Laut einer neuen Umfrage rangieren Branchenmedien weit vorne, direkt nach Newslettern, die ja ebenfalls oft von Fachverlagen stammen. Auf Platz Drei steht ein ganz bestimmtes Business-Netzwerk. Und all diese Kanäle dürften aktuell noch viel relevanter werden, da Messen und andere Events derzeit ausfallen.