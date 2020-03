© MG RTL / Rosa Pelzer

Henning Nieslony (l.) und Henning Tewes leiten TV Now

Aktuell profitiert auch das Angebot der Mediengruppe RTL, das bereits im Jahr 2007 unter dem Namen RTL Now gestartet ist, von den. "Wir haben festgestellt, dass es aktuell vor allem ein gesteigertes Interesse an Informationssendungen gibt", sagt, Co-Geschäftsleiter TV Now Commercial Management, gegenüber HORIZONT. Im Vergleich zur Vorwoche hätten sich die Abrufe von "RTL aktuell" verdoppelt, die Nutzung der Ntv-Inhalte hat um 34 Prozent zugenommen. Auch die exklusive Corona-Doku "Stunde Null" werde sehr häufig abgerufen.Viele User würden sich aber auch nur ablenken und unterhalten lassen wollen, etwa mit den täglichen RTL-Serien "GZSZ" und "Alles was zählt" oder dem TV-Now-Original "Temptation Island". "Wir können beides bieten, das ist eine Stärke von TV Now und ein klarer Wettbewerbsvorteil", sagt Nieslony.Dennoch sind die Herausforderungen, die mitauf den deutschen Streaming-Markt zukommen, groß. Über 500 Filme, 350 Serien (darunter beispielsweise alle 30 Staffeln der "Simpsons") und die exklusiven Disney-Originals: Weltweit hat das Angebot innerhalb von rund drei Monaten damit bereits über 28 Millionen Kunden gewinnen können.Bei RTL gibt man sich dennoch selbstbewusst. "Unser Fokus liegt auf unseren Usern", sagt, Co-Geschäftsleiter TV Now und verantwortlich für den Bereich Inhalte. "Wir investieren stark in die Plattform und unsere Inhalte und können ihnen schon jetzt ein breites und hochkarätiges Angebot von 34.000 Programmstunden, bestehend aus Shows, Reality-Formaten, Dokus, Reportagen, News, Sport und Serien bieten."Auch RTL Group CEOhatte bei der Präsentation der Jahresbilanz 2019 angekündigt, massiv in die Streamingdienste zu investieren. So sollen bis zum Jahr 2025 jährlich rund 350 Millionen Euro in die Inhalte von TV Now und Videoland fließen. Damit will RTL in dem Zeitraum auf 5 bis 7 Millionen zahlende Abonnenten kommen - derzeit beläuft sich die Zahl auf 1,44 Millionen. Parallel soll der Umsatz der Streaming-Plattformen im gleichen Zeitraum von derzeit 135 Millionen Euro auf mehr als eine halbe Milliarde Euro steigen. Das zu diesen Ankündigungen passende Line-Up hatte TV Now zum Start der Berlinale präsentiert. Auch das Produktangebot soll in Kürze erweitert werden, kündigt Geschäftsleiter Tewes an. kan