über Facebook News zusätzlich zu dem aus dem News Feed stammenden Traffic erfolgen. Daher habe man beschlossen, Facebook News schneller als geplant in weiteren Märkten zu starten. Innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate soll Facebook News in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Indien und Brasilien eingeführt werden - also in großen und wirtschaftlichen wichtigen Märkten.



Dabei will Facebook eng mit den Medienpartnern in den jeweiligen Ländern zusammenarbeiten, um das Angebot an die Mediennutzung in dem jeweiligen Markt und an die Geschäftsmodelle der beteiligten Publisher anzupassen. Die teilnehmenden Verlage werden für ihre Inhalte bei Facebook News vergütet. Man werde Facebook News gemeinsam mit den Medienpartner weiterentwickeln, "damit sich das neue Produkt langfristig als verlässliche Nachrichtenquelle etabliert", betont Facbeook. Dabei will Facebook eng mit den Medienpartnern in den jeweiligen Ländern zusammenarbeiten, um das Angebot an die Mediennutzung in dem jeweiligen Markt und an die Geschäftsmodelle der beteiligten Publisher anzupassen. Die teilnehmenden Verlage werden für ihre Inhalte bei Facebook News vergütet. Man werde Facebook News gemeinsam mit den Medienpartner weiterentwickeln, "damit sich das neue Produkt langfristig als verlässliche Nachrichtenquelle etabliert", betont Facbeook.

© Facebook

Bislang ist das Angebot nur in den USA verfügbar

In den USA kooperieren unter anderem CBS News, die Washington Times, das Wall Street Journal, die Los Angeles Times und Bloomberg m

"Grundsätzlich begrüße ich es, dass

Facebook

in Medieninhalten wieder einen größeren Wert sieht und mehr Fokus darauf legen möchte", sagte Gerrit Schumann, Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group im September gegenüber HORIZONT. Die Kooperationsbereitschaft der hiesigen Publisher wird wohl von der genauen Ausgestaltung des News-Tab-Konzepts abhängen: "Letztendlich entscheidend sind die Details wie die Monetarisierung, zum Beispiel durch ein Lizenzmodell, der Umfang und die Gestaltungsmöglichkeiten der Inhalte", so Schumann damals.

Die bisherigen Ergebnisse von Facebook News in den USA seien laut Facebook vielversprechend: So habe man festgestellt, dass 95 Prozent der Zugriffeit Facebook News. Nutzer können sich in dem Angebot, das bislang nur in der Facebook-App in den USA verfügbar ist, personalisierte Nachrichteninhalte anzeigen lassen.Man darf gespannt sein, welche deutschen Verlage in der auch als News Tab bekannten Rubrik präsent sein werden. Auf Nachfrage teilt Facebook mit, dass man bei den Gesprächen mit den potenziellen Medienpartnern in den jeweiligen Ländern noch am Anfang stehe. Für die Verlage ist die Kooperation mit Facebook ein zweischneidiges Schwert: Eine Präsenz bei Facebook beschert den Medien zwar zusätzlichen Traffic und Lizenzerlöse, allerdings stärkt man mit dem eigenen Content einen ohnehin übermächtigen Konkurrenten um Werberlöse im Internet.dh