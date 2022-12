Perspektivisch sollen die Sendungen der Kanäle ProSieben, Sat 1 und Kabel 1 in einem großen Studio entstehen, das derzeit am Hauptstandort des Medienkonzerns in Unterföhring bei München gebaut wird. Es soll keine Einheitsnachrichtensendung für alle drei Sender geben, Angebote werden individuell auf das jeweilige Senderpublikum zugeschnitten. "Wir wollen auch lokaler werden, näher an den Menschen", sagte Pietsch. Der Digitalauftritt soll zugleich deutlich ausgebaut werden.





Bislang ließ Pro Sieben Sat 1 die Nachrichtensendungen extern von dem zum Medienhaus Axel Springer gehörenden TV-Sender Welt produzieren. Der Vertrag läuft aus. Damit setzt der private TV-Konzern in Unterföhring einen bemerkenswerten Akzent. Auch Konkurrent RTL verstärkte in der Vergangenheit seine Newsangebote. Beide Häuser stellten bekannte Nachrichtenmoderatoren von öffentlich-rechtlichen Sendern ein. Das Image der Privatsender, das seit Jahrzehnten stark durch Unterhaltungsshows geprägt ist, soll so auch breitgefächerter werden. „Im Mai 2023 folgt ein komplett neuer Auftritt aller Nachrichtensendungen und -formate unter einer einheitlichen Marke.“ Sven Pietsch, Pro Sieben Sat 1 Teilen



Wenn Zuschauer Anfang Januar Nachrichten bei Pro Sieben, Sat 1 oder Kabel 1 einschalten, wird die Veränderung zunächst nicht stark auffallen. Chefredakteur Pietsch sagte im dpa-Gespräch: "Am 1. Januar wird der Zuschauer keine große Änderung sehen, weil sich die optische Gestaltung und das Erscheinungsbild der Sendungen noch nicht ändern werden. Es kommen aber drei neue Moderatorinnen dazu." Darunter ist die bereits für den Konzern tätige Journalistin Claudia von Brauchitsch.

