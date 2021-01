© Amazon Herausforderung Content: Unique Inhalte und ihre richtige Distribution bestimmen den Erfolg

If the stream works, the dream works: Seit Beginn der Corona-Pandemie symbolisiert diese Zeile, die ein Panel der in diesem Jahr rein digital stattfindenden CES überschreibt, den Alltag vieler Menschen. Während die Kontakte beschränkt, Veranstaltungen abgesagt und Kinos geschlossen sind, kommt die Welt per Bewegtbild in die Wohnzimmer der Bevölkerung, die Nutzung von News- und Unterhaltungsangeboten steigt seit Monaten stetig. Nun gaben die größten Medienunternehmen der Welt erste Einblicke in die Konsequenzen, die sie daraus ableiten.