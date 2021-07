Fachverband Außenwerbung sieht Out of Home wieder auf Erfolgskurs

© FAW FAW-Chef Kai-Marcus Thäsler

Die Zeichen im Werbemarkt stehen auf Normalisierung. Das haben die jüngsten Nielsen-Zahlen, aber auch der Advertising Expenditure Forecast von Zenith in dieser Woche gezeigt. Besonders deutlich konnten in den vergangenen Monaten die Gattungen Kino und Out of Home (OoH) zulegen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurden. Der Fachverband Außenwerbung (FAW) geht davon aus, dass OoH die Krise bei stabilen Rahmenbedingungen schnell hinter sich lassen kann.