Gleich nach dem Bekanntwerden stellten die Mopo-Mitarbeiter im Fahrstuhl die künftigen Verhältnisse klar

Bereits am 6. Februar hatten Mopo-Mitarbeiter zum Stift gegriffen und die Etagen-Beschriftung im Fahrstuhl kurzerhand korrigiert: „DuMont Mediengruppe“ wurde dick– daneben verbleibend eigenständig und stolz das rote Logo der Mopo, handschriftlich kommentiert mit einem entschlossenen „Neu!“. Große Erleichterung über das nahende Ende der elfjährigen Zugehörigkeit zum ungeliebten Kölner DuMont-Verlag war aus dieser kleinen Info-Improvisation herauszulesen.Erst wenige Stunden zuvor hatte sich der Hamburger Digitalmanagerden rund 50 festen Redaktions- und 20 Verlagsmitarbeitern in Hamburg-Ottensen als Käufer und künftiger Verleger vorgestellt – und ihnen nach dramatischen Wochen der Unsicherheit mit ein paar Grundsatzaussagen und einer laut Betriebsrat „viel versprechenden Mischung aus Idealismus und Realismus“ so etwas wie Hoffnung gemacht . Am vergangenen Donnerstag war es soweit: Nach demist von Harpe offiziell der neue Verleger der Mopo, der siebte in 70 Jahren.Für die Samstagsausgabe griffen die Mopo-Mitarbeiter, nun unter neuem Chefredakteur , erneut zum Schreibgerät – und wenden sich jetzt nicht nur an die Fahrstuhlfahrer im Haus, sondern an alle Leser in Hamburg: „Neuanfang bei der Mopo – Das hier ist ein Versprechen!“, heißt es programmatisch in der Überschrift. Unter einer Fotocollage verkünden die „Charakterköpfe“ (Bildtext) einen „Neustart nach der Zitterpartie, mit extraviel Lust und Leidenschaft“. Und freuen sich über einen „echten“: „Wir sind jetzt unabhängig“, alle Entscheidungen treffe man künftig selbst. Die Mopo werde zum „Indie-Label“, mit mehr gutem, lebendigem Journalismus für Hamburg und mit neuen digitalen Produkten.Allerdings: „Ohne Sie wird das nix“, schreiben die Mopo-Macher und meinen damit nicht nur Anregungen und Kritik, die sie von den Lesern bräuchten. Sondern auch:. Der Abschluss eines Mopo-Festbezugs, ob Print oder Digital (E-Paper), sei „exzellent dafür geeignet“, ein „feines, aber kleines Haus wie die Mopo“ in Zeiten des Umbruchs der Medienbranche mit Gratiskultur im Netz und schrumpfenden Auflagen zu unterstützen.Spätestens die IVW-Zahlen des 2. Quartals, die Mitte Juli erscheinen, werden zeigen, ob die Appelle (und anstehende Heftveränderungen) gefruchtet haben. Ende 2019 verkaufte die Mopo werktags nur nochExemplare, mal wieder 12 Prozent weniger als im Vorjahr. „Hart“ verkauft waren es sogar nur noch gut 30.000 Hefte. Digital dagegen sieht sich Mopo.de mit rund 25 Millionen Visits im Januar (eigene Angaben nach Adobe Analytics) als Reichweitenführer im Norden. Allerdings kann der Verlag damit über Werbevermarktung viel weniger als geplant erlösen – und bisherige Versuche mitsind gescheitert. rp