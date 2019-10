Bei Poletto will der Jalag die Erfolgsrezepte des Lafer-Heftes wiederholen: Zum Start ein Copypreis um die 5 Euro und zunächst quartalsweise Frequenz; die Druckauflage soll bei mindestens 125.000 Stück liegen. Lafers Magazin erscheint im kommenden Jahr fünfmal, 2021 sechsmal. Der Verkauf liegt mittlerweile bei 68.000 Stück, zum Copypreis von 6 Euro.



© Gräfe und Unzer

Das Kochbuch von Cornelia Poletto erscheint im Schwesterverlag Gräfe und Unzer. Der Titel steht noch nicht defintiv fest

Und Poletto? Mit einem Bekanntheitsgrad von 35 Prozent, Ende 2016 von einer GfK-Studie im Jalag-Auftrag ermittelt, sei sie die "mit Abstand bekannteste Spitzenköchin in Deutschland", sagt Jalag-Geschäftsführer. Durch neue TV-Auftritte dürfte dieser Wert mittlerweile höher liegen. Beim Poletto-Projekt, welches sein Portfolio vor allem im Werbemarkt abrunden soll, nutzt der Jalag stärker als bei Lafer Synergien innerhalb der; so erscheint zeitgleich ein Poletto-Buch im Schwesterverlag GU. Für den Doppel-Launch plant Rensmann eine Werbekampagne mit siebenstelligem Bruttobudget.Außerdem lagert er die Heftproduktion aus – an die Corporate-Publishing-Agentur(TBM), die für den Marzipanhersteller Niederegger bereits mit Poletto arbeitet und mit der Idee auf den Jalag zugekommen war, "weil dieses Haus als Magazin-Manufaktur der Marktführer im gehobenen Food-Segment ist", sagt TBM-Chef Sven Torner. Für TBM ist dies der erste Publikumstitel. Das Lafer-Heft produziert Ganskes Kundenmedien-Sparte Hoffmann und Campe X.Ihr Heft werde ihre Persönlichkeit und Auffassung von gutem Essen, Tischkultur und Lebensart widerspiegeln, sagt Poletto. "Einfach lecker essen – das ist mein Motto." Im Mittelpunkt stehe die mediterrane und italienische Küche, ergänzt um Küchentrends aus aller Welt. "Und als Frau möchte ich besonders anderen Frauen vermitteln, dass gesunder Genuss beim Kochenmöglich ist, zwischen allen Anforderungen des Jobs, der Familie und den eigenen Bedürfnissen." rp