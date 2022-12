© FAZ

Zwei Ikonen der Friedensbewegung: Irina Scherbakowa vor der Skulptur "Non Violance"

Das Anzeigenmotiv zeigt die in Moskau geborene Historikerin hinter einer aufgeschlagenen Ausgabe der FAZ unter der berühmten "Non Violence"-Skulptur des schwedischen Bildhauers Carl Fredrik Reuterswärd. Das Kunstwerk mit dem verknoteten Lauf eines Revolvers ist ein weltweites Symbol für den Frieden und steht unter anderem vor dem Hauptsitz der UN in New York.Scherbakowa ist eine der Gründerinnen der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich unter anderen für die historische Aufarbeitung politischer Gewaltherrschaft einsetzt. Die Organisation ist in Russland mittlerweile verboten.