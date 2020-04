Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie in allen geöffneten Geschäften, dazu die Einhaltung eines Mindestabstands - trotz der Probleme, die diese neuen Auflagen für Einzelhändler mit sich bringen, regt sich zumindest in dieser Branche erste, vorsichtige Hoffnung. Auch wenn die Besucherfrequenz noch gering ist, so sind die Geschäfte doch wenigstens wieder geöffnet.Ganz anders sieht die Stimmung bei Restaurantbesitzern und Hoteliers aus: Ihre Zukunft bleibt ungewiss. Und während der Schaden oft noch gar nicht beziffert ist, bahnen sich bereits weitere Verluste an: Absagen von Großveranstaltungen wie dem Münchner Oktoberfest bedeuten nicht nur Einbußen für die Wirtsleute und Fahrgeschäftunternehmen, sondern erneut für Hotels und Gaststätten. sonWie die Stimmung in den einzelnen Branchen derzeit ist, lesen Sie im achten Corona Dossier der dfv Mediengruppe.