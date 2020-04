© Imago Images / Norbert Millauer

Die eigenen Teams bei der Stange halten, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, den Überblick über Soforthilfen des Staates behalten: Bei all diesen Aufgaben kann es hilfreich sein, auch über den Tellerrand zu sehen und sich in anderen Branchen umzutun. Daher bündelt die dfv Mediengruppe auch diese Woche wieder das Aktuellste und Wichtigste aus der Berichterstattung ihrer mehr als 100 Fachmedien.Verschaffen Sie sich einen Überblick, was die deutsche Wirtschaft gerade bewegt – die Fachredakteure von Titeln wie Lebensmittel Zeitung, HORIZONT, TextilWirtschaft, agrarzeitung, Food Service, und vielen weiteren haben für Sie recherchiert. sonDas aktuelle Dossier sowie die vier ersten Ausgaben stehen hier für Sie zum Download bereit.