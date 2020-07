© Imago Images/Ikon Images

Bio-Boom dank der Krise? Das mag etwas zu hoch gegriffen sein. Doch die Corona-Pandemie hat in vielen Branchen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit neu aufkommen lassen. Regionale Produkte sind im Aufwind, die Kunden setzen sich mit überflüssigem Konsum auseinander - und die Hersteller überdenken ihre Strukturen. Das neue Corona-Virus hat die Schwächen in vielen Systemen deutlich gemacht und führt nun zu einem Wandel in manchen Märkten, der ungeahnte Geschwindigkeit aufnimmt. Beispiel dafür finden Sie im jüngsten Corona-Dossier aus der dfv Mediengruppe.