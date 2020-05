Viele Bürger stehen nach fast drei Monaten am Rande ihrer Existenz, ganze Wirtschaftszweige vor dem Aus: Trotz zunehmender Lockerungen kommt der Markt nicht sofort in Schwung, viele Branchen unterliegen immer noch so starken Restriktionen, dass ans Geschäfte machen gar kein Denken ist. Welche Entwicklungen in einzelnen Bereichen zu erkennen sind, fassen die Redakteuren aus der dfv Mediengruppe Woche für Woche in den rund 100 Fachtiteln des Hauses zusammen. Eine Auswahl und damit einen Überblick über viele Zweige haben wir auch diese Woche wieder für Sie zusammengestellt. son