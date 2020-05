So schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitruam um 2,2 Prozent. Der Rückgang sei im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung, berichtet das Statistische Bundesamt.Dennoch versuchen kleine wie große Unternehmen, das Beste aus der Situation zu machen. Was sie sich einfallen lassen und vor welchen besonderen Herausforderungen sie stehen, haben auch in dieser Woche wieder die Redaktionen der mehr als 100 Fachtitel der dfv Mediengruppe für Sie recherchiert. Im aktuell vorliegenden elften Corona-Dossier finden Sie aktuelle Analysen und Umfrage-Ergebnisse zum Konsumentenverhalten aus den Redaktionen der Lebensmittel Zeitung, von HORIZONT und TextilWirtschaft, der Allgemeinen Hotelund Gastronomie-Zeitung und vielen anderen Titeln der Mediengruppe. son