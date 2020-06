© Imago Images/Noah Wedel Soldaten der Bundeswehr mit Schutzkleidung besprechen die Lage vor einem Wohnhaus, in dem Tönnies-Mitarbeiter leben

Die Disziplin der Deutschen bei den Corona-Maßnahmen scheint sich auszuzahlen. Doch einzelne, extreme Ausbrüche wie der in der Fleischproduktion von Tönnies zeugen davon, dass der Erfolg auf wackeligen Beinen steht. Wieder zurück auf die Beine zu kommen, versuchen in der Zwischenzeit andere Industriezweige, darunter die Textilbranche, die Touristik, die Gastronomie und die Autobranche. Im neuen Dossier aus der dfv Mediengruppe haben wir erneut Informationen zusammengetragen, die dabei helfen sollen, in der unsicheren Situation den Überblick zu bewahren.