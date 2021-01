© Mediaplus Hohe Streuverluste, unscharfe Markenpositionierung, fehlgerichtete Kreation: Damit ist für Mediaplus jetzt Schluss. Die Kommunikationsagentur konzentriert sich fortan auf den ganzheitlichen Ansatz Value Planning

Je fragmentierter eine Gesellschaft wird, desto häufiger stoßen althergebrachte Zielgruppenmodelle an ihre Grenzen. Zum Start ins Jahr will Mediaplus deshalb mit dem neuen Ansatz Value Planning die klassische Mediaplanung umkrempeln.