Prime Video hat laut Vertrag ein erstes Zugriffsrecht bei der Auswahl der Partie und überträgt exklusiv. Außerdem gehören zum Rechtepaket Höhepunkte der anderen Begegnungen am Spieltag. Amazon hatte zuvor bereits einen ähnlichen Vertrag für Großbritannien abgeschlossen.



Amazon gehört hierzulande bereits seit der Saison 2021/2022 zu den beiden Champions-League-Sendern. Der kostenpflichtige Prime-Video-Dienst überträgt seitdem die Toppartie am Dienstag für seine Kunden, alle anderen Partien laufen bis Mitte 2024 beim ebenfalls gebührenpflichtigen Internet-Anbieter DAZN. Im frei zu empfangenden Fernsehen gibt es Zusammenfassungen am Mittwoch und das Endspiel beim ZDF.Die UEFA und Team Marketing hatten die Rechtevergabe für den deutschen Markt am 10. Oktober gestartet. Am 14. November war um 10 Uhr Abgabefrist die Angebote der Medienunternehmen. Danach gab es eine weitere Runde im Bieten um die Rechte.