© Max Louis Köbele Das Präsidium des neuen Medienverbands der Freien Presse um seinen Präsidenten Rudolf Thiemann (3. v. r.)

Es ist vollbracht: Der VDZ-Nachfolgeverein Medienverband der Freien Presse (MVFP) nimmt seine Arbeit auf. Und versteht das mit viel Trommelwirbel auch programmatisch als "Aufbruch in eine neue Ära" – was sich zumindest an der jetzt gewählten Spitze nur bedingt zeigt. Bemerkenswert ist etwas anderes: Die Beharrlichkeit, mit der die Verantwortlichen diesen vereinsjuristischen und binnendiplomatischen Kraftakt ans Ziel gebracht haben.