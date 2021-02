Sponsoren für das Football-Highlight konnte der SevenOne Media in diesem Jahr Dr. Oetker mit der "All America Pizza", Check24 und Intersnack mit "Chio Tortillas" gewinnen. Darüber hinaus wurden neben den Sponsorings und klassischen Spots auch diverse Sonderwerbeformen gebucht. dpa/dh

Der Marktanteil bei Zuschauern ab drei Jahren lag bei 31,6 Prozent (2020: 29,3 Prozent), bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte er sogar den Rekordwert von 56 Prozent. Im Vergleich zu 2020 sei das eine Steigerung von 18,1 Prozent, hieß es in einer Mitteilung des Senders. Die Zahlen für das dritte und vierte Quarter stehen erst am Dienstag zur Verfügung. Die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar-Quarterback Tom Brady hatten gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs deutlich mit 31:9 gewonnen.Auch in der Vermarktung war der Super Bowl LV für Pro Sieben ein Erfolg: Nach Angaben des Vermarkters SevenOne Media hat sich das Buchungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, die Werbeblöcke waren "de facto" ausgebucht. Als