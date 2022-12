So erfolgreich ist die Netflix-Serie "Wednesday" wirklich

© Netflix 176 Millionen Haushalte auf der ganzen Welt haben bislang die Netflix-Serie "Wednesday" gestreamt

Der Streaming-Hit "Wednesday" ist laut Netflix innerhalb von vier Wochen in fast 176 Millionen Haushalten weltweit angesehen worden. Die Zahl ergibt sich, wenn man die Zahl der gestreamten Stunden (1,19 Milliarden) durch die Länge der Serie teilt (6,8 Stunden), wie Netflix in einer Mitteilung vorrechnet. In der vergangenen Woche (12. bis 18.12.) flaute der Hype um die von Tim Burton produzierte Serie ein bisschen ab, dennoch kamen 173,96 Millionen gestreamte Stunden zu den vorherigen 1,02 Milliarden hinzu.