Sooner tritt mit Arthouse-Kino gegen Netflix und Co an

© Sooner Sooner spezialisiert sich vor allem auf Arthouse-Filme

Neuzugang auf dem deutschen Streamingmarkt: Der Anbieter Sooner will mit Arthouse- und Independent-Filmen punkten. Man wolle "jenseits des Mainstreams eine große Auswahl an preisgekrönten Filmen, exklusiven Serien und Creative Documentaries" bieten, wie das deutsch-französische Betreiberunternehmen ContentScope in Berlin mitteilte. Sooner will sich als Alternative zu den etablierten Streamingdiensten etablieren.