Die Zeit will mit dem neuen Claim und der Kampagne verdeutlichen, dass sie in keine Schublade passt

Der neue Werbeauftritt startet pünktlich zum Erscheinen der Zeit-Ausgabe 21/2020 am heutigen Donnerstag und führt den neuen Claim "Die Zeit ist anders" mit mehreren Anzeigenmotiven ein. Die neue Positionierung umfasst dabei laut, Verlagsleiter Marketing & Vertrieb bei der Zeit Verlagsgruppe, drei Leitgedanken: "Der neue Claim drückt aus, was viele Leser mit der Zeit verbinden: Sie ist eine Zeitung, die in keine Schublade passt. Sie hat keine Angst vor unterschiedlichen Meinungen und will ein Gegenpol sein zu den vergifteten Debatten, wie sie heute vielerorts geführt werden. Und sie ist mit ihrer steigenden Auflage eine erfolgreiche Bastion der Qualitätspresse. Kurzum: Sie ist in jeder Hinsicht anders."Um die drei Leitgedanken nach außen zu kommunizieren, bekommt jeder einzelne eine eigene Kampagnenphase zugeteilt. Den Auftakt machen verschiedene Bildmotive, die Die Zeit als Gegenpunkt zu Nachrichtenüberflutung und schnellen Nachrichten positionieren sollen. Die Headline auf allen Motiven: "Große Gedanken brauchen Platz. Die Zeit ist anders."Konzipiert wurden Claim und Kampagne in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Zum goldenen Hirschen. Zu sehen sind die Motive in überregionalen Medien, auf Out-of-Home-Flächen sowie in den Digitalkanälen. Auch im eigenen redaktionellen Umfeld der Zeit, am Point of Sale sowie in der Abo- und B2B-Werbung kommt der neue Claim zum Einsatz. Das Brutto-Mediavolumen liegt laut Verlagsangaben im mittleren sechsstelligen Bereich. Der zweite und dritte Teil der Kampagne sollen im Sommer und Herbst folgen. tt