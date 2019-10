© Instagram Jennifer Aniston feierte bei Instagram einen Einstand nach Maß

Jennifer Aniston (50) ist Instagram beigetreten und hat mit ihrem ersten Posting in der Bilder-App gleich einen Riesenansturm ausgelöst. "Und jetzt sind wir auch Instagram-Friends", schrieb die Schauspielerin am Dienstag (Ortszeit) zu einem Selfie, das sie mit Kollegen aus der früheren Erfolgs-Sitcom "Friends" zeigt. In wenigen Stunden erhielt der Beitrag Millionen von Likes.