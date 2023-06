"Wednesday" ist nach der neuen Zählweise die populärste englische Netflix-Serie aller Zeiten

Der für seine Verschwiegenheit über Abruf-Daten bekannte Streamingriese Netflix gibt jetzt mehr Einblick in seine Statistiken. Die seit Mitte November 2021 wöchentlich am Dienstag veröffentlichten Top-10-Listen verschiedener Kategorien für die Woche davor bekommen ab sofort neue Angaben, wie der Video-on-Demand-Dienst am Dienstagabend mitteilte.