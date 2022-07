© Sat 1 Michael Meichßner als Carsten Maschmeyer

"Markus Lanz ist mit Karl Lauterbach in Love": Promis wie ZDF-Talker Lanz und sein Dauergast, Gesundheitsminister Lauterbach, sowie auch "Bergdoktor" Hans Sigl erholen sich auf dem Gelände eines Selbstoptimierungsinstituts bei Meditation, Musiktherapie, Gesprächsrunden oder Wellness vom nervenaufreibenden Leben in der Öffentlichkeit. Das ist die Idee der neuen Sketch-Comedyreihe "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah", die bei Sat 1 am Mittwoch Premiere feiert.