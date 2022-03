© RTL / Stefan Gregorowius Oliver Pocher, Günther Jauch und Hans Sigl (v.l.)

Deutschlands beliebtester Quizmaster tritt gegen Deutschlands beliebtesten TV-Arzt an: Günther Jauch (65, "Wer wird Millionär?") und Hans Sigl (52, "Der Bergdoktor") liefern sich bei einer neuen RTL-Show einen Schlagabtausch. An zwei Abenden - jeweils montags - steigt das Quiz "Jauch gegen Sigl". Moderiert wird das Spektakel von Oliver Pocher, wie RTL am Dienstag in Köln mitteilte.