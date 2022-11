© Paula Winkler Diana Zinkler

Neues Gesicht in der Chefetage von Zeit Online: Diana Zinkler, derzeit noch als Textchefin und Blattmacherin in der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe in Berlin tätig, wechselt im Frühjahr 2023 zum Zeit Verlag nach Hamburg. Bei dem Web-Ableger der Wochenzeitschrift, der im September mit gut 80 Millionen Visits Platz 10 im IVW-Ranking der größten deutschen Nachrichtenportale belegte, wird sie als zusätzliche Redaktionsleiterin anheuern.