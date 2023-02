Viele Millionen Rundfunkbeitrag-Euro sollen beim ZDF künftig dafür verwendet werden, Sendungen für Menschen zu produzieren, die das Zweite bisher kaum erreicht. Das Ganze heißt als Strategieprozess "Ein ZDF für alle". Dadurch sollen jüngere Zielgruppen erreicht werden. Vor diesem Hintergrund waren in den vergangenen Tagen schon das Ende von Krimiserien wie "SOKO Hamburg", "Letzte Spur Berlin" und des People-Magazins "Leute heute" bekannt geworden.Ob es dauerhaft bei drei Pilcher-Filmen pro Jahr bleiben soll, ist offen. Die Planung für 2024 sei "im Gespräch", teilte das ZDF nur mit. Die sonntägliche "Herzkino"-Reihe bekommt indes neue Filme wie etwa "Unter'm Apfelbaum" oder die Mitte März erstmals im Programm auftauchende Reihe "Familie Anders", wie der Branchendienst "DWDL.de" berichtete. "Auch "Dr. Nice" und "Hotel Barcelona" werden in den kommenden Monaten neu am Sonntagabend beheimatet sein."