Mit Stefan Janßen haben wir einen versierten neuen Kollegen dazu gewonnen, der langjährige Erfahrung und Know-how mitbringt, um neue Impulse beim Tagesspiegel zu setzen und das Haus strategisch weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."

"Der Tagesspiegel hat in den vergangenen Jahren eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen und ist inzwischen nach Auflage und publizistischer Bedeutung, gedruckt wie auch digital, die Nr. 1 in Berlin", betont GeschäftsführerinTeschke. Die Einführung einer Geschäftsleitung werde wesentlich dazu beitragen, diese Stellung zu festigen und auszubauen. Der Tagesspiegel hatte im 1. Quartal laut IVW eine im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konstante verkaufte Auflage in Höhe von 109.963 Exemplaren, darunter knapp 41.000 E-Paper. dh

Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung sind Chief Technology Officer Robin Müller und Chief Sales Officer Philipp Nadler.