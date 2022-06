© El Cartel Media Die Screens werden erst aktiviert, sobald sich eine Kunde nähert

El Cartel Media weitet sein Medienportfolio auf den Handel aus. Der Vermarkter von RTL Zwei bietet werbungtreibenden Markenunternehmen und Dienstleistern nun auch Bildschirmwerbung am POS an. In Zusammenarbeit mit dem Partner Cyreen kommt dabei eine neu entwickelte Technologie zum Einsatz, die sich grundlegend von anderen POS-Medienlösungen unterscheide, so das sendereigene Unternehmen.