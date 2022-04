Podcasts werden immer öfter von Influencern gehostet - oder auch von Radiomoderatorinnen und -moderatoren

von Tom Sprenger

In der heutigen Audio-Welt verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Radio, Podcast und Social Media. So starten immer mehr Influencer ihre eigenen Podcasts und sind damit oftmals sehr erfolgreich, da sie eine große Fangemeinde von Kanälen wie Instagram und TikTok in das Audioformat mitbringen. Werbungtreibende arbeiten gerne mit diesen Hosts zusammen - auch weil diese wissen, wie gutes Community Management funktioniert.