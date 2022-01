Welche Impulse wollen Sie als ARD-Vorsitzende setzen? Drei große Themen werden den Vorsitz unter Federführung des RBB prägen. Ich nenne sie die drei D. Das erste D steht für Digitalisierung. Wir sehen, dass Jüngere das lineare Programm – also das herkömmliche Fernsehen – immer weniger nutzen. Sie sind vor allem im Netz unterwegs, wie übrigens auch 95 Prozent der über 50-Jährigen. Wollen wir also unserem Auftrag gerecht werden, möglichst viele Menschen zu erreichen, müssen wir unsere Energie ins Digitale lenken. Wie das geht, wissen wir ja. Eines der erfolgreichsten ARD-Formate auf Instagram ist die Tagesschau mit 3,6 Millionen Abonnenten. Bei Facebook und bei YouTube hat die Tagesschau drei Millionen Fans, weitere 1,2 Millionen Follower sind es bei Tiktok. Das heißt, wir erreichen junge Leute, aber da geht noch mehr.



Zur Person Patricia Schlesinger ist seit 1. Januar die neue ARD-Vorsitzende. Sie übernahm den Posten, der zwischen den ARD-Häusern rotiert, von WDR-Intendant Tom Buhrow. Die 60-Jährige ist seit 2016 Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), ihre zweite Amtszeit begann 2021. Schlesinger ist davor viele Jahre als Journalistin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig gewesen. Zu den Stationen zählten in den 1990er und 2000er Jahren unter anderem die Leitung des ARD-Studios Südostasien und ein Posten als Korrespondentin in Washington. Später war sie Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation beim NDR Fernsehen. Beim NDR hatte sie auch volontiert. Sie arbeitete auch zeitweise für das NDR-Polit-Format "Panorama".

„Der Rundfunkbeitrag stärkt die Demokratie. Niemand wird sich die Verhältnisse in den USA mit ihren polarisierten und polarisierenden Medien wünschen wollen. Dort spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk fast keine Rolle. Das Ergebnis ist bekannt.“ Patricia Schlesinger Teilen

„Bei MeToo sind wir alle sensibilisiert. [...] Beim Thema Antisemitismus müssen wir ebenfalls sehr achtsam sein, zügig reagieren und ganz genau hinschauen.“ Patricia Schlesinger Teilen

„Ich schaue ganz offen Netflix. Ich habe auch Disney+ und anderes mehr.“ Patricia Schlesinger Teilen

Das glaube ich nicht. Wir sind mit den Angeboten von Funk im Netz sehr präsent. Aber mit diesem Pfund müssen wir mehr wuchern.. Wir sind keine "Granden". Wir haben einen Auftrag, der Pflichterfüllung heißt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Teil des Rückgrats der Demokratie. Deshalb ist es unsere Pflicht, mit dem öffentlichen Geld, das wir bekommen, angemessen zu arbeiten. Ob wir damit erfolgreich sind, bemisst sich an Relevanz, Renommee und Reichweite, wobei die Relevanz definitiv an erster Stelle steht.Jungen Menschen fällt Veränderung oft leichter. Aber auch bei den Älteren treffe ich auf hochmotivierte Menschen, die sagen: "Es ist nicht meins, aber jeder sieht doch, was da gerade passiert." Die USA, die man als medienpolitischen Schrittmacher begreifen kann, sind das beste Beispiel dafür. Dort hat das Lineare seine Bedeutung tatsächlich schon weitgehend verloren. Bei uns ist diese Abrisskante noch nicht erreicht, aber die Entwicklung spricht klar fürs Digitale.Indem wir klarmachen, worin unser Wert, unsere Leistung für die Gesellschaft besteht und welche Reformen wir in den vergangenen Monaten und Jahren angegangen sind. Wir werden von 2012 bis 2030 von knapp 20 000 Arbeitsplätzen mehr als 1200 geräuschlos abgebaut haben. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben ins Gebälk geschnitten.Natürlich. Von so gut wie keiner Unterstützung bis hin zu großer.Bei der AfD.Das reicht von breiter, kluger, guter Unterstützung bis zum Appell: "Ja, aber ihr müsst euch weiter reformieren." Das tun wir ohnehin. In welcher Geschwindigkeit und Form, können wir nicht allein entscheiden. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, wie wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fürs Gemeinwohl erhalten. Unsere Demokratie ist unter anderem so stark und liberal wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut und stark ist.Er stärkt die Demokratie jedenfalls. Niemand wird sich die Verhältnisse in den USA mit ihren polarisierten und polarisierenden Medien wünschen wollen. Dort spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk fast keine Rolle. Das Ergebnis ist bekannt.Wir stehen in einem Auftragsverhältnis. Wir können nicht einfach selbst entscheiden, eine Hörfunkwelle oder einen Fernsehsender zu schließen. Und es geht immer auch um die Frage, welche Größe und welchen Stellenwert ein Land dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beimisst. Wir sind nach dem Krieg mit gutem Grund föderal aufgestellt worden. Deshalb sind wir in der Region präsent. Also: Vorsicht mit vorschnellen Forderungen nach drastischen Schritten. Was nicht heißt, dass alles so bleiben muss, wie es ist.Ich weiß sehr wohl, was unsere Mitarbeitenden manchmal aushalten müssen, bis hin zu Anrufen zu Hause mit Drohungen wie: "Ich weiß, wo Deine Kinder in die Schule gehen." Das macht uns wirklich Sorgen. Eine große Strategie, wie man solche Menschen erreicht, ist schwer zu entwickeln. Ich wüsste nicht, wie man sie zurückholen kann, außer durch Reden und Präsenz. Ich halte es für wichtig, dass wir in der Region präsent bleiben. Nicht ohne Grund hat der RBB für Brandenburg gerade zwölf zusätzliche Regionalkorrespondenten engagiert, demnächst sind es 14, und auch andere Sender, zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, haben ihre Präsenz in der Region gestärkt.ARD, ZDF und Deutschlandradio haben unter erschwerten Bedingungen wirklich viel geleistet. Der RBB hatte selbst Corona-Fälle und musste von heute auf morgen mobil arbeiten. Aber wir haben das Informationsbedürfnis gut abgedeckt und auf allen Ausspielwegen auch große zusätzliche Kulturangebote gemacht, was mir ganz besonders wichtig war. Was Fehler angeht: Vielleicht sind wir zu spät auf jene Menschen eingegangen, die Impf-Vorbehalte haben. Wir hätten ihnen früher erklären können, warum Impfen richtig und wichtig ist.Noch nicht. Bisher hat sich die ARD journalistisch verhalten. Wir berichten, aber wir berichten auch über die Umstände in diesen Ländern. So haben wir es in vergleichbaren Fällen ebenfalls gehalten.Ich bin auf Twitter unterwegs, aber nur passiv lesend.Viel Kurzatmiges, zu vieles, was schnell aus der Hüfte geschossen wird. Das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Aber es ist wichtig, Twitter zu beobachten.Die Kollegen, die im Programm arbeiten, sollten beim Twittern schon im Kopf haben, wie sie sich dort äußern und als welche Person sie wahrgenommen werden.Das wird gern als ein Zeitphänomen betrachtet. Aber war das früher wirklich anders? Unabhängig davon sorgen wir dafür, dass unser Nachwuchs möglichst divers ist. Da sind wir wieder bei meinem dritten D. Diversität meint auch Meinungspluralismus in seiner ganzen Breite.Die Frage muss jeder für sich beantworten. Ich bin in keiner Partei, und das ist kein Zufall.So viel ich weiß, war das ein privater Chat. Wer hat noch nie in einem Chat irgendwas geschrieben, wo er hinterher sagte: Na, hoffentlich liest es kein anderer als der Adressat?Bei MeToo sind wir alle sensibilisiert. Im RBB haben wir eine Anlaufstelle eingerichtet, auch ein anonymes Postfach, in dem man Vorfälle melden kann. Ich habe auf Belegschaftsversammlungen mehrmals gesagt: "Da gibt es keine Toleranz!" Zum Glück sind noch keine großen Fälle eingetreten. Unangemessene Sprüche, ja, aber nicht mehr. Beim Thema Antisemitismus müssen wir ebenfalls sehr achtsam sein, zügig reagieren und ganz genau hinschauen. Ich denke, auch da sind wir gut gewappnet.Wir haben eine Alarmkette und auch eine Folgekette, also klare Vorgaben, wie damit umzugehen ist. Insofern: Ja, das kommt vor, aber wir tolerieren das nicht. Unsere Juristen und die Frauenbeauftragte sind dafür sensibilisiert, wissen aber, dass man immer auch die andere Seite hören muss.Es ging um eine Berufung, die wir jetzt zurücknehmen. Die Zeit ist darüber hinweggegangen. Unser Angebot ist inzwischen ein komplett anderes. Zwar finden wir nach wie vor, dass es schon damals nicht presseähnlich war. Mir ist es aber wichtig, dass wir zu einem guten Umgang mit dem Verlegerverband BDZV und den Verlagen finden. Wir haben mehr gemeinsame als konkurrierende Interessen. Eigentlich ergänzen wir uns mehr, als dass wir uns bekriegen müssten.Ganz offen sogar. Ich habe auch Disney+ und anderes mehr.Gerne Dokumentationen. Ich finde, was jetzt in der ARD und beim ZDF an Serien an den Start geht, richtig gut. Die Anwaltsserie "Legal Affairs" habe ich mit großer Freude gesehen, aber auch die "Toten von Marnow". Und ich bin inzwischen ein großer Fan von "Chez Krömer"."The Queen's Gambit" (deutsch: "Das Damengambit").Gutes Angebotsmanagement, Schnelligkeit und zum Teil hohe Qualität. Bei Netflix gibt es durchaus Dokumentationen, von denen ich sage: "Ja, sehr schön, hätten wir bei uns auch gern." Wir sind bei ARD und ZDF gut aufgestellt bei Dokus. Aber auch da können wir besser werden und noch mehr machen.Interview: Sven Gösmann und Anna Ringle, dpa