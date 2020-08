© Particibrand

Kerstin Bensch war zuletzt bei der Seven-One Ad Factory für die Bereiche Product Placement und Brand Integration zuständig

Jeannine-Denise Stuiber bildete bei Pro Sieben Sat 1 TV Deutschland die Schnittstelle zwischen der Vermarktung und den Sendern beziehungsweise Plattformen

"Wir sind ein echtes Dream Team mit jeweils über 20 Jahren Markt-Erfahrung. Jetzt freuen wir uns sehr, unsere Dienstleistung ab sofort dem gesamten deutschen Werbemarkt anbieten zu können", sagt Kerstin Bensch.Die 43-Jährige war zuletzt bei derfür die Bereiche Product Placement und Brand Integration tätig, zuletzt als Executive Senior Consultant und stellvertretende Leitung des Bereichs. Die Unit berät unter anderem Sender, Redaktionen und Produktionsfirmen bei der Festlegung und Entwicklung von Product-Placement-Flächen. Bevor Bensch im Jahr 2011 zu P7S1 stieß, sammelte sie bei der Mediaagentur Lead Link Erfahrungen im Aufbau und der Organisation eines Start-Ups. Jeannine-Denise Stuiber war mehr als zehn Jahre bei P7S1 aktiv. Zuletzt bildete sie als Operating Officer Sales beidie Schnittstelle zwischen der Vermarktung und den Sendern beziehungsweise Plattformen. Vor ihrem Wechsel auf die Senderseite war die heute 47-Jährige als Unit Director der Seven-One Ad Factory für individuelle 360°-Konzepte verantwortlich.Die Zeit war einfach reif für eine neue Herausforderung", sagen die beiden Gründerinnen gegenüber HORIZONT. Außerdem sprechen sie über die Abgrenzung von Branded Content zu klassischer Werbung, aktuelle Trends und die Wachstumspläne von Particibrand.Für beide Produkte sehen wir Wachstumspotenzial aus mehreren Gründen: Zum einen setzen Markenartikler neben ihren effizienzgetriebenen Kampagnen verstärkt auf integrative Lösungen, um mit diesen genau da anzusetzen, wo die Klassik aufhört. Das heißt: Imagetransfer, Storytelling, Emotionalisierung. Zum anderen können Zielgruppen über beispielsweise SVoD-Angebote mit Spots nicht erreicht werden. Markensichtbarkeiten sind hier nur über integrative Werbeformen möglich (abgesehen von Sponsoring). Last but not least sind TV-Sender und Plattformen mittlerweile deutlich offener für Product Placement und Branded Content. Dies liegt an der Professionalisierung der Umsetzungen einerseits, andererseits an den Local-Content-Offensiven von Sendern und steigenden Original-Produktionen von Streamingplattformen. Kurzum: Wir sehen einen nie dagewesenen Contentbedarf bei mitunter rückläufigen Budgets.Product Placement funktioniert sehr gut auch als Einzelplacement. Der Trend zeigt jedoch, dass Product Placement oftmals eher der Aufhänger oder Bestandteil einer Kampagneninszenierung ist, die über alle relevanten Kanäle und Werbeformen rund um ein Format oder einen Film stattfindet. Beispiel: Eine Beautymarke ist wesentlicher Bestandteil in einem Showformat als Make-Up-Partner. Rund um das Format lassen sich Make-Up-Tutorials digital und in Print kreieren, die Marke kann auf Veranstaltungen vertreten sein, Lizenzprodukte lassen sich am POS verkaufen, dies alles verbunden mit einer klassischen Werbekampagne. So greifen alle Maßnahmen ineinander. Der neueste Trend in diesem Bereich ist personalisiertes Product Placement. Bei Streamingdiensten kann beispielsweise im Hintergrund einer Barszene in einer Serie für den einen Zuschauer Bierwerbung an der Wand zu sehen sein, für den anderen eine Cocktailwerbung.Branded Content setzt Authentizität voraus. Der Content muss glaubhaft zur Marke passen beziehungsweise die Marke glaubwürdig subtil oder auch plakativ transportieren, je nach Genre, Zielsetzung und Zielgruppe. Zu den Trends 2020 zählen Transmedia-Storytelling, Podcasts und Voice-Search sowie Social-Commerce. Transmediales Storytelling ist eine Folge der zunehmenden Medienkonvergenz. Brands erzählen wesentliche Bestandteile ihrer Story systematisch über diverse Medienkanäle, dadurch wird die Brand kontinuierlicher Begleiter der User. Podcast und Voice-Search haben in diesem Jahr einen regelrechten Siegeszug hingelegt. Hier sehen wir großes Potenzial, Marken nativ einzubinden. Social Commerce verbindet fesselnde Stories rund um die Markenwelt mit dem Shoppingerlebnis, sprich der Content konvertiert.